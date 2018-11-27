В Афганистане погибли трое военнослужащих США

Трое американских служащих погибли в результате взрыва в провинции Газни на востоке Афганистана.

По данным американских военных, самодельное взрывное устройство сработало недалеко от города Газни. Трое служащих погибли, еще трое получили ранения, передает Associated Press.

Личности погибших пока не раскрываются.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

На прошлой неделе при взрыве в столице Афганистана Кабуле погибли 40 человек и 80 получили ранения.