При взрыве у свадебного зала в Кабуле погибли 40 человек

При взрыве в столице Афганистана Кабуле погибли 40 человек и 80 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным телеканала, взрыв случился в ходе празднования дня рождения пророка Мухаммада внутри зала в центре города, пишет РИА «Новости».

«Сорок пять раненых были доставлены в больницы из места взрыва в Кабуле», – говорится в сообщении министерства здравоохранения Афганистана

Представитель полиции Басир Муджахид сообщил, что взрыв прогремел недалеко от свадебного зала во время мероприятий в рамках религиозного праздника Мавлид ан-Наби.

Согласно предварительным данным, взрыв был совершен смертником.