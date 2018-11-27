Нападение бодибилдера на людей в фитнес-клубе в Мытищах попало на видео

Полиция задержала бодибилдера, устроившего в подмосковном фитнес-клубе две драки, в результате одной из которых оппонента пришлось госпитализировать.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», злоумышленник был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», – сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

В ведомстве рассказали, что пострадавшего после драки пришлось госпитализировать. В ближайшее злоумышленнику должны избрать меру пресечения, пишет РИА «Новости».

Ранее супруга одного из тренеров фитнес-клуба написала в соцсетях, что 26 ноября ее муж оказался в реанимации после избиения мужчиной по имени Шамиль, сообщает Рен ТВ.

По ее же словам, 25 ноября этот же бодибилдер избил еще одного тренера клуба с его клиентом. На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как крепкий мужчина нападает на трех людей.