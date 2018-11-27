По инициативе Белоусова сформирован список проектов на 81 трлн рублей

В рамках инициативы помощника президента России Андрея Белоусова рабочая группа по реализации инвестпроектов составила список из 981 проекта на 81 трлн рублей.

«На текущий момент рабочей группой сформирован перечень из 981 проекта, предложенного частным бизнесом, федеральными министерствами и субъектами Российской Федерации. Общий объем инвестиций по предложенным проектам составляет около 81 трлн рублей в сферах развития транспортной инфраструктуры (259 проектов), сельского хозяйства (81 проект), химии и нефтехимии (74 проекта), цифровизации (55 проектов), экологии и природопользования (29 проектов) и иных. Внешэкономбанком совместно с РФПИ проведена экспертиза 153 проектов общим объемом 4,7 трлн рублей», – сообщается в материалах к заседанию рабочей группы.

При этом в материалах отмечается, что инвестиционные заявки от 54 бизнесменов на реализацию 207 проектов общей стоимостью 14,5 трлн рублей подали за последние три недели, пишет РИА «Новости».

По словам одного из участников, который подал заявку, в понедельник на заседании обсуждали общие параметры инвестпроектов и возможности их поддержки. В ходе заседания окончательных решений по списку проектов не приняли.

Ранее Внешэкономбанк сообщал, что задумывается о софинансировании проектов компаний из «списка Белоусова».

Напомним, в июле Белоусов предложил изъять сверхдоходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. Позже было решено направить инвестиции в инвестпроекты. Компании из списка представили свои проекты по инвестициям бизнеса в госпроекты.