В Самарской области полицейский спас мужчину из горящего дома

В селе Спасское Самарской области следователь Сергей Жучков вынес 57-летнего мужчину из горящего дома.

«Капитан юстиции был в отпуске и занимался делами в своем гараже. Почувствовав запах дыма, вышел на улицу и увидел, что на противоположной стороне улицы горит дом. Сергей кинулся к горящему жилищу, но войти внутрь не было возможности из-за языков пламени, охвативших входную дверь», – сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

Полицейский заглянул в окно, увидев лежащего на кровати мужчину. Капитан разбил окно поленом и вынес хозяина дома, который успел надышаться угарным газом.

Жучков сообщил о возгорании в пожарную часть и вызвал бригаду медиков. Сообщается, что 57-летний мужчина был госпитализирован, пожар потушен.

Погорелец поблагодарил полицейского за спасение жизни:

«Спасибо огромное. Вы подарили мне вторую жизнь. Благодарю Вас за Вашу решительность и мужество», – сообщил мужчина.

Напомним, в Курагинском районе Красноярского края полицейские потушили пожар в частном доме, закидав его снегом.