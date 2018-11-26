В Раде предупредили, к чему приведет военное положение

Военное положение на Украине может сорвать президентские выборы и привести к коллапсу экономики, заявил сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Рады Юрий Бойко.

Бойко выразил мнение, что введение военного положения не сможет привести к деэскалации конфликта. «А что будет завтра после введения военного положения? Это вернет пленных, разрядит ситуацию, наступит деэскалация? Нет, после введения военного положения в практическом плане ничего не изменится», – цитирует депутата РИА «Новости».

«Если сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны», – высказался Бойко.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны пограничниками. Следователи уже опросили задержанных украинских военнослужащих.

После этого Совет безопасности Украины принял решение о введении военного положения. Президент страны Петр Порошенко призвал Москву освободить задержанных военных и корабли.

В Кремле, в МИД России прокомментировали сложившуюся ситуацию.