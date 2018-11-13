Лавров дал оценку событиям в Керченском проливе

В воскресенье Киев предпринял провокацию в Керченском проливе; действия военно-морских сил Украины были очень опасными, создавали угрозу для морского движения и людей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нарушение произошло достаточно опасными методами – маневрирование в узком проливе. Конечно, это могло создавать и создавало угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории», – сказал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что Киев своими действиями в Керченском проливе нарушил ключевые положения международного права, передает ТАСС.

Министр также не исключил, что введение военного положения на Украине может способствовать тому, что у радикалов-националистов будут развязаны руки.

«Нужно очень внимательно следить за тем, что происходит (в Донбассе). Если объявляется военное положение на Украине, а там и без военного положения постоянно происходят грубейшие нарушения международного гуманитарного права, обстрелы населенных пунктов, социальных объектов, гибель гражданского населения, то с объявлением военного положения, наверное, радикалы-националисты будут ощущать, что у них вообще руки развязаны», – сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что провокация в Керченском проливе была устроена с разрешения высшего руководства Украины, передает РИА «Новости».

Лавров также посоветовал Киеву вести себя поадекватнее, так как западным спонсорам уже неудобно за то, что позволяют себе украинские руководители.

Ранее в понедельник в Кремле также прокомментировали произошедшее в Керченском проливе.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море пересекли госграницу России. Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров.

Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение. ВСУ приведены в полную боеготовность.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.