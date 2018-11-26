Россия запросила созыв СБ ООН из-за ситуации в Азовском море

Российская сторона запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с ситуацией в Азовском море, сообщил первый заместитель постпреда страны при ООН Дмитрий Полянский.

Предварительно заседание намечено на 19.00 мск понедельника, передает ТАСС.

Заседание предложено созвать по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности».

Предложение объясняется «опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими событиями».