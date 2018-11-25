Кудрин сказал, что будет с рублем и нефтью в 2019 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» дал прогноз по курсу российской национальной валюты и стоимости нефти на следующий год.

По словам Кудрина, с курсом рубля не произойдет серьезных изменений при условии, что на Россию не наложат новые жесткие санкции. В таком случае российская валюта останется в пределах той волатильности, которая наблюдалась в последние два года, сказал он.

Похожий прогноз глава Счетной палаты озвучил и для цен на нефть. «В будущем году мы не ожидаем каких-то непредвиденных обстоятельств, хотя все падения цен на нефть всегда были непредсказуемыми. Пока [есть] консенсус прогноза», – приводит его слова ТАСС.

По словам Кудрина, согласно прогнозам мировых агентств, российских министерств и ЦБ, цена на нефть будет сохраняться. По его словам, стоимость черного золота будет не дороже 60 долларов.

Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп дал положительную оценку факту обвала мировых цен на нефть и назвал это своей заслугой.

Нефть Brent за неделю обвалилась на 12%. Нефтяной рынок завершил в минусе уже седьмую неделю подряд, в последний раз такое наблюдалось в 2015 году.