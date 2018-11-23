Нефть Brent за неделю обвалилась на 12%

К вечеру пятницы, 23 ноября, падение цен на нефть усилилось; так, марка Brent впервые с октября 2017 года упала ниже 59 долларов (на 6,18%) – до 51,04 доллара за баррель.

WTI потеряла в цене 3,59 доллара (6,57%), ее стоимость опустилась до 51,04 доллара, передает «Интерфакс».

Ранее в пятницу цена на нефть марки Brent падала ниже 60 долларов за баррель.

Нефтяной рынок завершает в минусе уже седьмую неделю подряд. Последний раз столь длительное падение наблюдалось в 2015 году.

С начала недели стоимость Brent обвалилась на 12%, WTI – на 9,6%.