Цена на нефть опустилась ниже психологической отметки

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз на рынке такая стоимость фиксировалась 27 октября 2017 года, передает РИА «Новости».

Ранее 23 октября сообщалось о падении цены на 3,5% марки Brent и 5% марки WTI.

Нефть подешевела из-за опасения в переизбытке сырья на рынке из-за роста добычи и запасов в нефтедобывающих странах.