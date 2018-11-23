Нефть подешевела на опасениях переизбытка сырья на рынке

В пятницу утром мировые цены на нефть снижаются на опасениях инвесторов по поводу переизбытка сырья на рынке на фоне роста добычи и запасов в нефтедобывающих странах, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.46 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,04% – до 61,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,49% – до 53,27 доллара за баррель.

Основным негативным фактором для рынка являются опасения, что нефтедобывающие страны добывают сырья больше, чем мир может потребить на фоне перспектив замедления роста мировой экономики.

Отмечается, что участники торгов обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна не станет перенасыщать нефтяной рынок поставками, а удовлетворит существующий спрос.

Напомним, Аль-Фалих заявил, что добыча королевства в данный момент находится выше уровня в 10,7 млн баррелей в день.

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы сокращения добычи нефти ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, на 6 декабря запланировано собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря – министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Трейдер NH Investment & Securities Co. Хон Сунгки считает, что ситуация на рынке нефти может измениться в зависимости от решения ОПЕК+ по добыче, передает агентство Bloomberg.