Цена Brent впервые с ноября 2017 года опустилась ниже 61 доллара

Стоимость нефти WTI в пятницу опустилась более чем на 5%, цена Brent снизилась почти на 3,5%, впервые более чем за год опустившись ниже 61 доллара за баррель.

По состоянию на 13.39 мск стоимость январских фьючерсов на нефь марки Brent снизилась на 3,45% – до 60,45 доллара за баррель, впервые с 3 ноября 2017 года опустившись ниже 61 доллара за баррель. Нефть марки WTI дешевеет на 5,22% и составила 51,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Основным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения перенасыщения рынка сырьем на фоне перспектив замедления роста мировой экономики.

Эти опасения усилились после очередных данных о росте запасов в США. Минэнерго США в среду сообщило, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 млн баррелей, хотя аналитики ожидали роста только на 2,5 млн баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 млн баррелей.