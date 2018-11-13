Трамп похвалил себя за обвал цен на нефть

Американский президент Дональд Трамп дал положительную оценку факту обвала мировых цен на нефть и назвал это своей заслугой.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т)», – написал он в Twitter, имея в виду себя.

«Добавьте к другим хорошим экономическим новостям значительное урезание налогов (речь идет о налоговой реформе, которую американский президент провел через Конгресс в прошлом году – прим. ВЗГЛЯД). К тому же, уровень инфляции снижается (обратите внимание, ФРС)», – добавил Трамп, напомнив о регулярной критике в адрес Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Накануне сообщалось, что на рынке американских нефтяных фьючерсов образовался «крест смерти».

Нефть Brent за неделю обвалилась на 12%. При этом нефтяной рынок завершает в минусе уже седьмую неделю подряд; в последний раз такое наблюдалось в 2015 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему рубль перестал замечать обвал нефти.