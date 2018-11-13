На нефтяном рынке появился «крест смерти»

На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался «крест смерти», сообщают эксперты.

Впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за двести дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Изображение двух цен на графике образует пересечение, которые эксперты называют «крестом смерти»; оно свидетельствует о возможном дальнейшем падении цен.

Напомним, нефть Brent за неделю обвалилась на 12%. При этом нефтяной рынок завершает в минусе уже седьмую неделю подряд; в последний раз такое наблюдалось в 2015 году.

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