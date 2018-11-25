Лыжник Большунов одержал вторую победу подряд на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Большунов одержал вторую подряд победу на Кубке мира в финской Руке, к первому месту в спринте добавив победу в гонке на 15 километров.

Он прошел дистанцию за 36 минут 17,8 секунды, передает ТАСС.

Накануне Большунов выиграл спринт на стартовом этапе Кубка мира, вырвав победу у норвежца Йоханнеса Клэбо на последних метрах дистанции.