Дамаск объяснил наличие у боевиков химоружия проведенными Западом инсценировками

Обстрел Алеппо снарядами с хлором оказался возможен из-за того, что Запад поставлял боевикам химическое оружие для инсценировок химатак, заявил МИД Сирии.

«Эта террористическая атака стала результатом того, что некоторые страны облегчают доставку химических веществ террористическим группировкам с целью использования их против сирийского народа, чтобы затем обвинить в этом сирийские власти», – передает РИА «Новости» заявление пресс-службы МИД Сирии.

В заявлении отмечается, что сирийские власти пытаются дискредитировать путем инсценировок и постановок, которые готовятся «в темных комнатах разведок ряда стран – покровителей терроризма».

Также Сирия призвала СБ ООН «немедленно и жестко» осудить химатаку на Алеппо.

В Совфеде возложили ответственность за обстрел Алеппо на США, которые поддерживают действующие в Сирии террористические группировки.

Ранее стало известно об ударе боевиков по Алеппо с использованием отравляющих снарядов, 107 человек пострадали. Армия Сирии нанесла ответные удары по боевикам.