ЕП потребовал остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей из Крыма

В документе комитета по правовым вопросам Европарламента содержится призыв принять меры для остановки «незаконного вывоза» Россией из Крыма культурных ценностей, якобы являющихся «частью культурного наследия Украины».

«Европарламент призывает комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз властями Российской Федерации и ее культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, с оккупированной территории Украины и незаконно аннексированного Крыма», – передает RT текст документа.

Утверждается, что действия России являются «очевидным нарушением международных договоренностей».

Также комитет по правовым вопросам ЕП заявил, что Россия «незаконно удерживает» произведения искусства, якобы похищенные после Второй мировой войны из Европы с санкции властей СССР.

«Во время и после Второй мировой войны Советский Союз санкционировал хищение произведений искусства и предметов культурного назначения, принадлежащих частным лицам, госучреждениям центрального и местного уровней, а также религиозным объединениям стран Центральной и Восточной Европы», – утверждается в документе.

Госсовет Крыма подчеркивает, что подобные обвинения в адрес России неправомерны, исторические объекты региона не могут принадлежать Украине, как и сам полуостров.

В апреле сообщалось, что министерство культуры Украины планирует инициировать введение санкций в отношении руководства и сотрудников крымских музеев, причастных к «незаконному перемещению культурных ценностей через границу».

В ведомстве заявили, что после воссоединения Крыма с Россией предметы из ряда музеев республики были перемещены в Россию, в 2016 году на Украине возбудили уголовное дело из-за якобы незаконной перевозки в Россию 38 картин из Национальной картинной галереи имени Айвазовского.

Принадлежность культурных ценностей, которые находятся на территории Крыма, являются предметом международного спора. Так, в феврале 2014 года коллекция «скифского золота» из Крыма была вывезена в Амстердам. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.