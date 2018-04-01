Киев задумался о санкциях против музеев Крыма

Министерство культуры Украины планирует инициировать введение санкций в отношении руководства и сотрудников крымских музеев, причастных к «незаконному перемещению культурных ценностей через границу».

«Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным», – считают в украинском минкульте, сообщает Korrespondent.net.

В ведомстве заявили, что после «аннексии Крыма» (так в Киеве называют воссоединение полуострова с Россией – прим. ВЗГЛЯД) предметы из некоторых музеев республики были перемещены в Россию. Так, в 2016 году на Украине возбудили уголовное дело из-за якобы незаконной перевозки в Россию 38 картин из Национальной картинной галереи имени Айвазовского.

Крым воссоединился с Россией после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.