WikiLeaks не поверила в данные хакеров о британском проекте против России

Организация WikiLeaks прокомментировала данные хакерской группировки Anonymous о британском проекте Integrity Initiative, который Лондон мог использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран.

В заявлении WikiLeaks в Twitter говорится, что организация сомневается в подлинности представленных документов, которые якобы имеют признаки «фальсификации». WikiLeaks также утверждает, что документы были опубликованы на сайте, который считают связанным с «российскими правительственными хакерами».