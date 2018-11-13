Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

Аргентинская актриса и певица Наталья Орейро приезжала в подмосковную Балашиху для съемок новогоднего клипа To Russia With Love («К России с любовью»).

Для съемок создатели клипа сняли несколько общих планов многоэтажек в Балашихе, зашли в несколько квартир и выбрали подходящую, сообщает «Российская газета».

Съемки также проходили в местном Дворце культуры.

В клипе девушки из города Орейрово пишут письма певице и скучают, но тут к ним в гости приезжает Орейро с подарками. Они наряжают дом, пускаются в пляс. Постепенно праздничное настроение охватывает весь город.

В песне звучит русский язык. Орейро поет «праздник приходит», «я ваша Наташа», «к России с любовью». В конце клипа певица поздравляет по-русски с Новым годом.

«Я бы хотела записать альбом на русском. Я хочу изучить его получше! Каждый раз, когда я приезжаю, то узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском», – сказала Орейро.