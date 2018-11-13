Захарова жестко высмеяла ошибку Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ошибку в сообщении Петра Порошенко, в котором президент Украины рассуждал о «гибридной войне».

«Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра – новое «оружие Кремля»?» – задалась вопросом Захарова в своем Facebook.

«А вот пассаж про террористов, подготовленных в «таборах Ростова и Курска», надо было бы конкретизировать: когда именно засланцев натаскивали в Курске против Украины? А то [министр иностранных дел Украины Павел] Климкин может обидеться. И, конечно, все, кто только посмеет подумать, что «все пропало» – это предатели», – написала Захарова.

«Ничего у Порошенко не пропало, у него лично все только прибавляется, ведь кому война гиДридная, а кому мать родна», – заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Порошенко уже не впервые допускает ошибки в сообщениях в социальных сетях. Так, в августе украинский президент трижды ошибся в первой строчке гимна своей страны.