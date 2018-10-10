Совбез ООН ослабил санкции против КНДР

Совет безопасности ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР, сообщил источник в дипломатических кругах.

По словам источника, комитет Совета безопасности ООН по санкциям разрешил доставку на территорию КНДР топлива и других материалов, которые потребуются в рамках проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Корей, передает РИА «Новости».

По данным Ренхап, церемонию начала работ по соединению и модернизации железных дорог между странами власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября – начале декабря.

Накануне стало известно, что комитет ООН по санкциям вывел из под действия санкций против Пхеньяна вопросы модернизации линий связи между КНДР и Южной Кореей.

Напомним, в октябре Россия, Китай и КНДР призвали США пересмотреть санкции против Пхеньяна. Впоследствии к требованию отмены санкций присоединился Сеул, после чего состоялись переговоры между министром объединения Южной Кореи и госсекретарем США Майком Помпео.