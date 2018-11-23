Власти КНДР и Южной Кореи задумались о модернизации линий связи

Власти КНДР и Южной Кореи договорились обсудить вопросы модернизации линий связи с заменой устаревших медных кабелей на оптоволоконные.

Южнокорейское министерство объединения сообщило, что представители Севера и Юга проведут переговоры по модернизации линий связи в пограничном пункте Пханмунджом, передает ТАСС.

Планируется, что южнокорейскую делегацию возглавит замминистра связи Чун Чан Рим, а северокорейскую – его коллега Ри Сон Гвон.

В Минобъединения Южной Кореи заверили, что работы по модернизации линий связи не станут нарушением международных ограничений в отношении Пхеньяна, так как Комитет ООН по санкциям вывел прокладку оптоволоконного кабеля между оборонными ведомствами двух стран из под действия санкций.

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с министром объединения Южной Кореи.

Ранее Россия, Китай и КНДР призвали Вашингтон пересмотреть санкции против Пхеньяна. Впоследствии к требованию отмены санкций присоединился и южнокорейский парламент.