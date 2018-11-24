Трамп усомнился в компетенции Мнучина из-за политики ФРС США

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы обвиняет министра финансов Соединенных Штатов Стивена Мнучина в назначении на пост главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который поддержал решение о повышении процентной ставки.

По версии издания, Трамп опасается, что решение ФРС США о повышении процентной ставки подорвет достигнутые успехи в экономике Соединенных Штатов в свете приближающихся президентских выборов, передает РИА «Новости».

Источники издания утверждают, что Трамп в беседах с советниками выразил недовольство из-за колебаний фондовой биржи, которую он считает не менее важным «показателем» работы Белого Дома, чем рейтинги одобрения.

«Если он (Мнучин) настолько хорош, почему это происходит», – цитирует Трампа один из источников издания.

Кроме того, недовольство американского лидера вызвал скептицизм министра финансов по недавней «карательной политике» США в отношении Китая.

Издание утверждает, что Трамп задается вопросом, стоило ли ему назначить кого-либо другого на пост министра финансов, например, генерального директора финансового холдинга JPMorgan Chase Джеймса Даймона.

Комментируя статью, Трамп в своем Twitter заявил, что «доволен и горд работой министра финансов Стивена Мнучина», а публикацию назвал «фейковыми новостями».

Напомним, в начале ноября ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2-2,25%.

Ранее глава Белого дома критиковал ФРС за повышение ставки, предупреждая, что этот шаг грозит США «экономическим шоком».