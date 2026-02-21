  • Новость часаНазвано число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    27 комментариев
    21 февраля 2026, 12:34 • Новости дня

    Власти Москвы провели профилактику Вечного огня

    Собянин сообщил о профилактике Вечного огня в Москве

    Власти Москвы провели профилактику Вечного огня
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профилактические работы на мемориале Вечного огня в столице включали проверку горелки и перенос огня с помощью копии исторического факела, сообщили в мэрии.

    Профилактические работы на Вечном огне у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы были проведены в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном канале в Max. Он напомнил, что Вечный огонь зажгли здесь 8 мая 1967 года, и с тех пор специалисты газового хозяйства города тщательно следят за его состоянием.

    Собянин отметил, что осмотр памятника проводится ежедневно, а профилактика – раз в месяц и накануне крупных государственных праздников. Горелка Вечного огня оборудована системой трехкратного резервирования, что гарантирует устойчивость пламени даже при неблагоприятной погоде. Во время профилактики специалисты очищают элементы конструкции, меняют запальники и удаляют сажу.

    Огонь на время работ переносят на временную горелку с помощью копии исторического факела, которым мемориал был зажжён Леонидом Брежневым. Оригинал этого факела сейчас хранится в Инженерном центре компании «Мосгаз» и является частью экспозиции исторических экспонатов.

    Ранее тысячи активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии» провели памятную акцию ко Дню Неизвестного Солдата на Поклонной горе в Москве. До этого в Александровском саду столицы прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями 3 декабря 1967 года стало событием общенационального масштаба.


    20 февраля 2026, 09:08 • Новости дня
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    @ mediamvd

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители в столице поймали молодых людей, пытавшихся уничтожить служебный транспорт в столице под давлением шантажистов с сайтов знакомств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Полицейские задержали двух человек, один из задержанных, 19-летний житель Костромы, облил бензином служебный автомобиль в Кривоарбатском переулке, указала Волк, передает ТАСС.

    Юноша пояснил, что после перехода по ссылке с сайта знакомств ему позвонили неизвестные, представившиеся силовиками, и пригрозили передачей данных украинским спецслужбам.

    Злоумышленники вынудили его выполнить ряд финансовых поручений, а финальным заданием стал поджог.

    Жертвой аналогичной схемы стал 17-летний житель Подмосковья, задержанный с канистрой у отдела полиции по Хорошевскому району. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о теракте и покушении на уничтожение имущества.

    Ранее ветеран ФСБ предупреждал молодежь о мошеннических схемах вербовки на сайтах знакомств. Несовершеннолетний житель столицы под влиянием шантажистов устроил пожар в здании кинотеатра.

    Комментарии (4)
    20 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    В Москве выявили 64 тыс. неработающих с теневыми доходами

    В столице доначислили налоги 64 тыс. неработающим москвичам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице по итогам проверки теневых доходов выявили 64 тыс. неработающих горожан, легализовавших поступления и пополнивших бюджет более чем на 9 млрд рублей, сообщили в управлении ФНС по городу.

    В 2025 году установлено 64 тыс. москвичей, которые «формализовали источники получения денежных средств», указали в ведомстве, пишет «Коммерсантъ». По словам руководителя управления Марины Третьяковой, в бюджет от легализованного дохода поступило более десвяти млрд рублей.

    Она уточнила, что НДФЛ стабильно занимает около половины структуры налоговых доходов бюджета Москвы. По итогам 2025 года объем поступлений по этому налогу вырос на 9% в годовом выражении и достиг 2,4 трлн рублей.

    По данным управления, в рамках работы по предотвращению теневой занятости 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом. Также был легализован труд 85 тыс. работников, включая 7 тыс. иностранных граждан, а в бюджет дополнительно доначислено более 2 млрд рублей.

    Ранее россиян предупреждали, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов.

    Комментарии (5)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальный снегопад и ветер вынудили несколько лайнеров, которые должны были сесть в столичных аэропортах, уйти на другие площадки, сообщили в Росавиации.

    Командиры пяти воздушных судов, следовавших в столицу, приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах из-за сложных метеоусловий, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, передает «Россия 24».

    Несмотря на сильный ветер и продолжающийся снегопад, все аэропорты московского авиаузла продолжают обслуживание рейсов на прилет и вылет. Воздушные гавани штатно принимают и отправляют самолеты.

    В Шереметьево из-за непогоды скорректировали график движения. С 7.00 до 23.59 мск 19 февраля гавань выполнит 25 взлетно-посадочных операций, а с полуночи до 4.59 мск 20 февраля их количество составит 18.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Москве задержал вылет воздушных судов из столичных аэропортов. Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в городе.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 15:34 • Новости дня
    В Москве восемь самолетов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды

    Восемь самолетов направились на запасные аэродромы из-за непогоды в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московских аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий были отменены и задержаны десятки рейсов, восемь самолетов направили на запасные аэродромы.

    На фоне сложных погодных условий в Москве восемь самолетов были вынуждены направиться на запасные аэродромы. Также в столичных аэропортах отменено 20 рейсов, среди которых шесть выполнялись иностранными авиакомпаниями. Еще 18 рейсов задержаны более чем на два часа, сообщили РИА «Новости» в Росавиации.

    В сообщении ведомства отмечается, что с начала суток 19 февраля столичные аэропорты обслужили 529 рейсов, из которых 284 были на вылет, а 245 – на прилет.

    По состоянию на 14:00 по московскому времени воздушные гавани продолжают работать в условиях неблагоприятной погоды, что сказывается на графике полетов и количестве задержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром четверга в Москве не смогли сесть из-за снегопада пять самолетов. А в понедельник сильный снегопад также задержал вылет из столичных аэропортов ряда рейсов.

    Кроме того, в четверг власти рекомендовали жителям столицы пересесть на метро для облегчения работы коммунальных служб по уборке снега.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    МВД опровергло слухи о взрыве на станции метро «Битцевский парк»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информация о якобы произошедшем подрыве в столичной подземке на станции «Битцевский парк» ложна, заявили в Главном управлении МВД по Москве.

    Сообщения о якобы взыве не соответствуют истине, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На самом деле утром машинист остановил состав из-за технической неполадки, чтобы провести необходимую проверку.

    Правоохранители добавили, что безопасности пассажиров ничто не угрожает. Движение поездов по Бутовской линии метрополитена не нарушалось.

    В октябре 2025 года столичная полиция задержала пассажира за подрыв пиротехники в вагоне метро. В августе 2024 года департамент транспорта Москвы сообщил о случайном срабатывании защитного затвора на станции «Арбатская».

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:09 • Новости дня
    Рижский вокзал в Москве запланировали продать за 4 млрд рублей

    Стартовая стоимость Рижского вокзала в Москве составила 4 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Здание Рижского вокзала в Москве выставят на открытый аукцион, а его стартовая цена определена в размере 4 млрд рублей, сообщили в РЖД.

    Стартовая стоимость Рижского вокзала для предстоящих торгов составляет 4 млрд рублей. Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что подробная информация о торгах будет опубликована на сайте компании, а их старт запланирован ориентировочно на март; точные сроки также появятся на официальном ресурсе.

    В составе лота – два здания площадью около 8 тыс. кв. метров: непосредственно сам Рижский вокзал и прилегающее строение, а также территория площадью 1,4 гектара. Вокзал был построен в 1901 году по проекту архитектора Бржозовского в неорусском стиле, здание украшено хрустальными люстрами и лепниной. Рижский вокзал признан объектом культурного наследия регионального значения.

    Котковская подчеркнула: «Мы жаждем, чтобы действительно он сохранился и получил новую жизнь». Она отметила, что Рижский вокзал уже некоторое время не используется пассажирами, поскольку для них созданы новые объекты и условия.

    В РЖД ранее отмечали, что после продажи здание сможет интегрироваться в современную городскую среду, изменить статус и стать привлекательной общественной зоной для москвичей и гостей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве. Решение о продаже было одобрено советом директоров РЖД еще в ноябре 2024 года, тогда его собирались продать за 1 млрд рублей.

    Ранее в Казани выставили на торги особняк XIX века, изъятый у покинувшего Россию режиссера Тимура Бекмамбетова.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    На юге Москвы обрушился навес катка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Днепропетровской улице в столице произошло масштабное повреждение теневого навеса над ледовой площадкой, в момент инцидента площадка была закрыта для посетителей, сообщили в префектуре ЮАО.

    Инцидент с повреждением конструкции на юге столицы обошелся без жертв, так как площадка пустовала, передает агентство «Москва».

    На место происшествия оперативно прибыли профильные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в прессе появилась информация, что площадь обрушения кровли составила предварительно 2 тыс. квадратных метров.

    В ноябре 2024 года в селе Нунлигран на Чукотке часть металлической конструкции гаража снесло ветром, она убила женщину и ее шестилетнюю внучку.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Москвичей призвали отказаться от машин из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителям столицы рекомендовали пересесть на метро, чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно убрать последствия продолжающегося снегопада.

    Столичный департамент транспорта обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжей части, передает ТАСС.

    Это необходимо для оперативной работы городских служб, которые занимаются расчисткой улиц от осадков.

    «Сегодня просим проявить понимание и скорректировать свои планы по возможности. Не паркуйте машины вдоль дорог, чтобы городские службы могли оперативно убрать снег», – отметили в ведомстве.

    Синоптики прогнозируют продолжение метели до конца дня, поэтому водителям советуют избегать поездок в период вечернего разъезда с 17.00 до 19.00 мск.

    Власти также рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать на дорогу больше времени.

    В понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада. Синоптики до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    В центре Москвы загорелся крупный автосервис

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В здании в Центральном административном округе столицы начался пожар, горит автосервис, сообщил источник в экстренных службах города в пятницу.

    Пожарные расчеты уже приступили к тушению огня в здании на Новой Переведеновской улице, возгоранию присвоили повышенный ранг опасности, сказал собеседник ТАСС.

    По оперативным данным, огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров.

    В октябре в здании автосервиса на 6-й Радиальной улице в Москве произошло возгорание. В мае в подмосковном Подольске огонь распространился по автосервису на площади 1,5 тыс. квадратных метров.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    Белоусов наградил ставших Героями России участников СВО медалями «Золотая Звезда»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие, проявившие мужество на СВО, получили медали «Золотая Звезда» и именное оружие на церемонии в Москве, сообщили в Минобороны.

    В Национальном центре управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Им были вручены высшие государственные награды – медали «Золотая Звезда», а также именное стрелковое оружие, сообщает Минобороны.

    Руководитель оборонного ведомства поздравил награжденных, поблагодарил их за проявленные мужество и самоотверженность и подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую службу в интересах страны.

    По словам министра, вклад каждого из отмеченных военнослужащих имеет большое значение для укрепления оборонного потенциала и обеспечения суверенитета России. «Врученные сегодня награды – это знак признания заслуг военнослужащих перед Отечеством», – заявил Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине за освобождение города Северск медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Белоусов ранее вручал звезды Героя России участникам СВО на Украине 25 ноября прошлого года.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Праздничный салют в День защитника Отечества отменили в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества 23 февраля проведен не будет, но состоятся памятные и тематические мероприятия, сообщили в правительстве столицы.

    Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Москве проводиться не будет, передает РИА «Новости».

    Вместо этого в столице пройдут памятные и тематические мероприятия, посвящённые государственному празднику, сообщили в правительстве Москвы.

    В сообщении подчеркивается, что в учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы мероприятия патриотической и просветительской направленности. Городские службы будут работать в обычном режиме, а на площадках, где пройдут события, будут обеспечены все необходимые меры для поддержания порядка и комфортного пребывания москвичей и гостей.

    Москвичам и гостям столицы рекомендовали соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.

    Ранее юрист Вячеслав Печников рекомендовал при попадании петарды в окно обращаться в полицию.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 20:36 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией покинул воздушное пространство ЕС

    Самолет с российской делегацией вылетел из Женевы и покинул воздушное пространство ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно с российской делегацией после переговоров по украинскому урегулированию направилось в Москву, преодолев воздушное пространство Евросоюза.

    Самолет российской делегации, возвращавшейся из Женевы после переговоров по украинскому урегулированию, покинул воздушное пространство Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерской службе Италии сообщил, что далее самолет проследует над нейтральными водами Средиземного моря под управлением соответствующих диспетчеров.

    Ранее Италия согласовала транзитный пролет воздушного судна российской делегации. Переговоры по украинскому урегулированию между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17 и 18 февраля.

    Первый раунд переговоров длился около шести часов, второй – около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил: «Самолет покинул воздушное пространство Евросоюза».

    Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые, и отметил, что вскоре состоится новая встреча по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза считают, что затяжной конфликт на Украине даст им время для подготовки к возможной эскалации в Европе.

    Завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве заставило Киев задуматься о необходимости корректировки позиции или отказе от диалога.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась в Москву.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    При взрыве баллона на стройке в Москве пострадали двое рабочих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На северо-востоке столицы при проведении работ разорвало емкость с газом, из-за чего травмы получили два человека, сообщил представитель экстренных служб города.

    Инцидент произошел на строительной площадке, расположенной на Новосущевской улице, сказал собеседник РИА «Новости».

    Пострадали два человека, их передали врачам.

    Раненых госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у пациентов осколочные ранения, причины случившегося устанавливаются.

    В январе на стройке на улице Нижние Мневники взорвались два баллона с пропаном. В августе прошлого года в Центральном детском магазине из-за разгерметизации емкости с газом погиб человек.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    Минтранс сообщил о корректировках расписания аэропортов Москвы из-за снегопада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минтранс России предупредил о предстоящих корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    «Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    В ведомстве добавили, что решение об ограничении взлетно-посадочных операций уже принято для аэропорта Шереметьево, что повлияет на расписание базовой авиакомпании «Аэрофлот». В Минтрансе подчеркнули, что опыт аналогичной ситуации в январе позволил оперативно подготовить необходимые меры.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин умер в 50 лет

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации