Власти Москвы провели профилактику Вечного огня

Собянин сообщил о профилактике Вечного огня в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Профилактические работы на Вечном огне у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы были проведены в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном канале в Max. Он напомнил, что Вечный огонь зажгли здесь 8 мая 1967 года, и с тех пор специалисты газового хозяйства города тщательно следят за его состоянием.

Собянин отметил, что осмотр памятника проводится ежедневно, а профилактика – раз в месяц и накануне крупных государственных праздников. Горелка Вечного огня оборудована системой трехкратного резервирования, что гарантирует устойчивость пламени даже при неблагоприятной погоде. Во время профилактики специалисты очищают элементы конструкции, меняют запальники и удаляют сажу.

Огонь на время работ переносят на временную горелку с помощью копии исторического факела, которым мемориал был зажжён Леонидом Брежневым. Оригинал этого факела сейчас хранится в Инженерном центре компании «Мосгаз» и является частью экспозиции исторических экспонатов.

Ранее тысячи активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии» провели памятную акцию ко Дню Неизвестного Солдата на Поклонной горе в Москве. До этого в Александровском саду столицы прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями 3 декабря 1967 года стало событием общенационального масштаба.



