Жертвами авиаударов коалиции США в Сирии стали 11 мирных жителей

В результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции по территории деревни Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор погибли 11 мирных жителей, в том числе дети и женщины, сообщили телеканал Ikhbariya и сирийское госагентство SANA.

По сообщениям сирийских СМИ, нанесение авиаударов по территории Сирии продолжается, передает РИА «Новости».

Напомним, в прошлую субботу жертвами авиаударов возглавляемой США международной коалицией по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали несколько десятков человек.

Еще в мае газета ВЗГЛЯД рассказывала, что удары американской коалиции по территории Сирии и Ирака привели к гибели 9,6 тыс. мирных граждан.