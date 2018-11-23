Путин в Крыму покормил карпов

Президент России Владимир Путин в компании главы Сбербанка Германа Грефа покормил карпов во время прогулки по саду в крымском гостиничном комплексе «Мрия».

Кадры прогулки опубликовал «ТВ Центр».

Ранее в гостиничном комплексе состоялось заседание президиума Госсовета, где обсуждалось выполнение обозначенных майским указом задач.

Во время совместной прогулки Путин и Греф посетили пруд, где плавали карпы. Глава государства бросил несколько горстей корма рыбам, которые карпы тут же съели.

Ранее гостиничный комплекс «Мрия» попал под новые санкции США.

Стоит отметить, что заседание президиума Госсовета проходило в новом формате. Он подразумевает, что главы регионов, члены правительства, сенаторы, помощники главы государства распределяются за несколькими круглыми столами. Президент находится по центру и по очереди подсаживается к каждому столу для обсуждений.