Путин похвалил реконструкцию попавшего под санкции крымского отеля «Мрия»

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Сбербанка Герману Грефу за то, что тот предоставил хорошую площадку для проведения заседания президиума Госсовета России на площадке гостиничного комплекса «Мрия».

Путин заявил в начале заседания, что хочет поблагодарить Грефа «за то, что он предоставил такую хорошую площадку для нашей работы, показал сейчас объект». Он добавил, что гостиничный комплекс «Мрия» «хороший» и «очень красивый», передает «Интерфакс».

«Я поздравляю Сбербанк. Хорошая работа», – добавил он.

Глава государства с улыбкой сообщил, что вскоре на территории «Мрии» будет создан виноградник, «и все, что положено к винограднику».

Перед началом заседания президиума Госсовета в Ялте Владимир Путин в сопровождении Грефа осмотрел территорию «Мрии». Он также посетил детский парк «Гринвуд» и японский сад.

По материалам, распространенным пресс-службой Кремля к заседанию президиума Госсовета России, в 2011 году Сбербанк инвестировал 186 млн долларов в реконструкцию санаторно-курортного комплекса «Мрия». Отмечается, что его старое здание было полностью снесено.

8 ноября санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA оказался в новом списке санкций Вашингтона. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер пояснил, что ограничения введены против организаций, «которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины путем частных инвестиций и частных проектов».

Отметим, что заседание президиума Госсовета в 2018 году проходит в новом формате, который подразумевает распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью тематическими круглыми столами. Президент находится по центру, но подсаживается к каждому столу и принимает участие в обсуждении.