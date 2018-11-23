МИД Турции осудил позицию Трампа по делу Хашогджи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал неправильной позицию президента США Дональда Трампа по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

«Саудовская Аравия является очень важной страной для нас, у нас хорошие взаимоотношения... Но позиция Трампа «чтобы ни произошло, я закрою глаза на это» неправильна. Не все решается с помощью денег», – цитирует ТАСС выступление Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

Он также рассказал, что саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о встрече в период проведения саммита G20 в Аргентине.

«Причин не встречаться, конечно, нет. Это может произойти», – отметил он.

Напомним, в четверг Дональд Трамп отказался винить в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи Саудовскую Аравию, и предложил возложить вину на весь мир.

Турецкая газета Hurriyet сообщала, что у ЦРУ есть запись телефонного разговора, в котором наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд якобы отдает приказ «как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогджи.

Между тем правительство Франции запретило въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии, сообщают СМИ.