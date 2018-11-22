Трамп заступился за Саудовскую Аравию по делу об убийстве Хашогджи

Президент США Дональд Трамп отказался винить в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи Саудовскую Аравию, и предложил возложить вину на весь мир.

У Трампа спросили, кто виноват в преступлении. «Может быть, мир. Это очень, очень жестокое место», – передает его слова РИА «Новости».

Трамп также заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сожалел о смерти Хашогджи больше, чем он сам.

Между тем, ранее стало известно, что у ЦРУ есть запись телефонного разговора, в котором наследный принц Саудовской Аравии якобы отдает приказ «как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогджи».

Более того, во вторник Трамп допустил, что бен Салман мог знать об убийстве журналиста в саудовском генконсульстве в Стамбуле.