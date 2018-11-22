МИД: Крым перестал быть для Запада «острым сюжетом»

Замглавы МИД России, статс-секретарь Григорий Карасин выразил уверенность, что вброс в информационное пространство темы противоречий вокруг Азовского моря объясняется тем, что тема Крыма больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию.

Дипломат подчеркнул, что «Азовская тема» вброшена в информационное пространство намеренно и натужно.

«Нынешний киевский режим в координации со своими зарубежными покровителями нашел очередную созданную на пустом месте антироссийскую тему… Но это было ожидаемо: Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, нужны яркие свежие темы…», – сказал Карасин в интервью «Коммерсанту».

При этом он выразил уверенность, что в действительности так называемым западным партнерам России ситуация в этом регионе не слишком интересна.

«Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций», – объяснил Карасин.

Он обратил внимание, что российскую сторону, «как это принято в последнее время», активно начали обвинять в неких незаконных действиях, при этом доказательства не выдерживают критики.

В четверг Москва выразила удивление по поводу «селективных» претензий ЕС к России по Азовскому морю.