Подтвердилось алиби одного из обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

В Сети появились кадры видеозаписи с камер видеонаблюдения, подтверждающие алиби одного из обвиняемых в деле о групповом изнасиловании в Уфе девушки-дознавателя.

Судя по опубликованной видеозаписи, человек, очень похожий на одного из задержанных – подполковника Салавата Галиева – появляется в холле кафе как раз в те минуты, когда он, по версии потерпевшей девушки-дознавателя, якобы совершал преступление, сообщает ГТРК «Башкирия».

Адвокат Галиева, Ренат Амирханов, уверен, что видеозаписи с камер видеонаблюдения из кафе – это стопроцентное алиби для его подзащитного.

«Указанная видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Салавата Сабитовича Галиева к вменяемому ему преступлению», – подчеркнул адвокат.

По версии защиты, в 21.22 Галиев зашел в кафе в сопровождении дамы, которая не являлась потерпевшей по делу. Оставив верхнюю одежду в гардеробе, мужчина и женщина заходят в один из залов заведения. Через час они выходят из помещения и направляются по коридору в соседний зал. Ближе к 01.00 они вдвоем покидают здание кафе. Точное время этого также четко зафиксировала камера видеонаблюдения.

Адвокат второго задержанного – полковника Эдуарда Матвеева – Аслям Халиков, заявил, что в вечер, когда было совершено преступление, на встрече коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району кроме трех полицейских-начальников находились три женщины. Одной из них, предположительно, была спутница Галиева и посетительница кафе, которую зафиксировала камера наблюдения. «То, что там было три женщины, включая потерпевшую, – это мы много раз проверяли», – заявил Халиков.

При этом адвокат Матвеева уверяет, что его подзащитный провел ту ночь дома.

«Когда машина моего подзащитного въезжала уже во двор своего дома – это доказано конкретными телефонными звонками, так и временем, которое указано на видеокамерах», – сказал Халиков.

Адвокаты Галиева и Матвеева готовят ходатайства о прекращении уголовного преследования в связи с предоставленными доказательствами алиби и непричастностью задержанных к совершению преступления.

Накануне адвокаты полицейских, подозреваемых в изнасиловании, изложили свою версию событий. После этого стало известно, что экс-начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева могут отпустить из-под стражи.

Напомним, полицейские подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Сообщалось, что судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.