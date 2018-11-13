Стало известно о планах освободить двух обвиняемых в изнасиловании в Уфе

Двух бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, вскоре могут отпустить из-под стражи, сообщил источник.

Экс-начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева могут выпустить в декабре, сообщает портал Gorobzor.ru со ссылкой на источник.

В среду адвокаты обвиняемых представили свою версию ситуации с изнасилованием 23-летней дознавательницы в Уфе. По их словам, Галиев и Матвеев до 22.00 покинули здание полиции.

Напомним, полицейские подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Сообщалось, что судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.

Ранее потерпевшая дознавательница рассказала подробности изнасилования.