Дознавательница из Уфы подробно рассказала, что с ней делали начальники

В распоряжении СМИ оказалось постановление о возбуждении уголовного дела в отношении теперь уже трех бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы.

В документе пострадавшая подробно сообщила, что с ней произошло. Так, по словам девушки, после завершения рабочего дня она откликнулась на приглашение коллег и приехала в отдел по вопросам миграции, где с 19.30 распивала алкогольные напитки вместе с тремя офицерами, пишет «Комсомольская правда».

Спустя некоторое время мужчины начали проявлять к ней «нездоровый интерес».

Согласно показаниям, сначала они нанесли пострадавшей несколько сильных ударов, а затем сорвали с нее одежду. После этого каждый из полицейских совершил с ней половой акт.

При этом дознавательница уточняет, что ее не просто изнасиловали, а также применили насильственные действия сексуального характера.

Она вышла из отдела только в 5.00 и сразу направилась к следователю, которому написала заявление.

Напомним, экс-начальник одного из отделов УВД Уфы и его коллеги подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы.