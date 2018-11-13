Украинский поэт Павлычко рассказал, за что обматерил Солженицына

Украинский поэт и политический деятель Дмитрий Павлычко рассказал о разговоре с российским публицистом и писателем Александром Солженицыным, в котором тот называл Украину частью России.

В интервью порталу «Гордон» Павлычко рассказал, что Солженицын якобы просил у него «поддержки в уничтожении коммунистической власти».

По его словам, Солженицын подошел к нему на Союзном съезде писателей в Москве.

«Он сказал мне: «Дмитрий Васильевич, вы выдающийся украинский поэт, я вас уважаю. Скажите мне, вы поддерживаете меня? Я хочу эту коммунистическую власть уничтожить», – приводит слова Солженицына Павлычко, говоря при этом по-русски.

Свои слова он при этом приводил на украинском языке.

«Я говорю: «Боже мой, я же вас читаю, особенно ваши произведения про украинцев. Скажите мне, что будет с Украиной, если коммунистическая власть падет?» А он говорит мне: «А что с Украиной может быть? Украина – это часть России», – рассказал Павлычко.

По его словам, в ответ на слова Солженицына он выругался матом.

«Ты шовинист! Ты такой же шовинист, как все», – процитировал он свой ответ.

Гордон и Павлычко охарактеризовали Солженицына как «шовиниста-империалиста».

Павлычко также рассказал о том, как его якобы пытали сотрудники НКВД за участие в «детской сотне УПА*» – за это его якобы били по шее шомполом, «зажимали пальцы в дверях и пытались поджечь».

Ошибкой Степана Бандеры поэт назвал провозглашение идеологии «Украина для украинцев».

Также он выразил поддержку Порошенко, за которого «будет не только голосовать, но даже агитировать».

Павлычко – украинский поэт, который после 1989 года выступает как активный политический деятель. Был одним из организаторов «Народного движения Украины за перестройку», «Демократической партии Украины». После провозглашения независимости Украины был депутатом трех созывов Рады (последний раз – с 2002 по 2006 годы). Представлял националистические или «национально-демократические» силы.

Во время президентства Виктора Януковича неоднократно призывал к акциям массового неповиновения против действующей украинской власти. В украинском конфликте высказывается против ДНР и ЛНР.

До независимости Украины писал стихи, прославляющие Ленина, партию и коммунизм. Депутат Верховных Советов СССР и УССР. Член КПСС с 1954 по 1990 годы. С 1955 года – член ЦК ЛКСМУ.