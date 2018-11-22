Путин выразил соболезнования в связи со смертью начальника ГРУ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в адрес семьи, близких и коллег умершего главы Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, у них был постоянный диалог как у главнокомандующего и руководителя одной из спецслужб, и, конечно же, Путин уже выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также всем его коллегам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Все, кто знал Игоря Валентиновича, уважали и ценили его за высокую компетентность, силу воли и мужество, честность и порядочность, верность присяге и офицерскому долгу. Светлая память об Игоре Коробове навсегда сохранится в сердцах близких, сослуживцев, боевых товарищей», – говорится в телеграмме Путина, адресованной близким и друзьям покойного.

Песков пояснил, что о причинах смерти нужно узнавать у оборонного ведомства. «Это в министерство обороны. Там же указано, что болезнь», – добавил Песков.

Начальник ГРУ Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни. В военной разведке он начал служить в 1985 году, на должность руководителя Главного управления Генерального штаба ВС был назначен в 2016 году.

Временно исполняющим обязанности назначили первого заместителя главы управления вице-адмирала Игоря Костюкова.