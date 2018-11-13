Экс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко и Кличко во время Майдана

Бывший советник главы МВД Украины Арсена Авакова, лидер украинской Социалистической партии Илья Кива рассказал, что нынешний президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко во время событий на Майдане пьянствовали.

В ходе дискуссии на телеканале Newsone бывший советник Авакова поделился воспоминаниями о событиях, которые происходили в украинского столице осенью 2013 – зимой 2014 годов, передает РИА «Новости».

По его словам, участники Евромайдана делились на тех, которые «находятся на Грушевского, на Институтской, на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами» и тех, кто был на втором этаже киевского Дома профсоюзов, где все было пропитано коньяком, дорогой икрой и «пьяными лицами».

«Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…» – заявил Кива.

Напомним, пользователи Сети неоднократно замечали, что Порошенко находится в состоянии, похожем на опьянение.