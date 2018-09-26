В Сети посмеялись над конфузом Порошенко в ООН

Блогеры посмеялись над оконфузившимся президентом Украины Петром Порошенко, который, скрываясь от российских журналистов, случайно зашел в переговорную МИД России.

«Ахаха! Порошенко случайно попал в переговорную Лаврова на сессии Генассамблеи ООН. В приемной Порошенко потоптался, огляделся и, когда понял, где находится, быстренько вышел прочь. Он не стал объяснять журналистам, зачем заходил к главе МИД России, назвав все российские СМИ фейковыми. «Наверное, с туалетом перепутал», –прокомментировал появление Порошенко Сергей Лавров», – написали авторы Telegram-канала Зрада чи Перемога.

В ответ на это авторы дружественного канала Inside Donetsk подхватили шутку:

«Лавров дипломат, ему не с руки было выдавать Петра Алексеевича, который туда зашел и с порога прокричал «стописят и лимончик, будь ласка». С буфетом он перепутал», – посмеялись блогеры.

В Сети очень многие пользователи заметили, что у украинского лидера проблемы с алкоголем:

Российские дипломаты прямо в стенах ООН цинично отказали Порошенко в его мольбах об опохмеле!! США уже готовят новые санкции. — Mikhail Delyagin (@delyagin) 26 сентября 2018 г.

В киевском ресторане Порошенко столкнулся с непредвиденными сложностями pic.twitter.com/4BC80ibUnF — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 25 сентября 2018 г.

Другие решили, что его подсознательно тянет к России:

Порошенко подсознательно тянется к России... https://t.co/r2wFkEIasA — Ибрагим Засекин (@ibzasek) 26 сентября 2018 г.

Были и те, кто после шутки поменял свое мнение о Лаврове:

«Сергей Викторович, конечно, тот еще жгун. Вроде и классический советско-номенклатурный мрачный министр, а вроде и норм чувак. Идет, говорят, по коридорам 73-й сессии Генассамблеи ООН глава незалэжного евроносударства Порошенко, вышагивает широким шагом меж дверей и – хвать за ручку одной из них, а тааам... Лавров», – написала в Instagram irma.kaplan.

Напомним, накануне Порошенко в ООН сбежал от российских журналистов в переговорную Лаврова.