Порошенко в ООН сбежал от российских журналистов в комнату российской делегации

Украинский президент Петр Порошенко на Генассамблее ООН из-за собственной невнимательности оказался в комнате встреч российской делегации.

Порошенко с охраной наткнулся в коридоре на российских журналистов. На вопросы сотрудников СМИ он отвечать отказался, заявив журналистам: «Вы фейк!». В частности, его спрашивали о миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Президент Украины так торопился ретироваться, что перепутал двери и вошел в «российскую» комнату. Через несколько секунд он молча вышел и проследовал в зал заседаний, передает ТАСС.