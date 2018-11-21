Аксенов отреагировал на празднование годовщины «евромайдана» на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал пиром во время чумы празднование Украиной пятилетия со дня начала «евромайдана».

«Сегодня на Украине отмечают официальный праздник, установленный с подачи киевского режима. Он приурочен к очередной годовщине начала майдана и называется Днем достоинства и свободы. Хотя если посмотреть на плоды майдана, этот антипраздник стоило бы переименовать в день позора и рабства», – написал Аксенов в Facebook.

Он отметил, что большинству украинцев нечего праздновать. По его словам, Украина лишена государственного суверенитета и поставлена под внешнее управление. Страна расколота, на ее территории идет гражданская война, права и свободы граждан растоптаны.

Также, считает он, в стране экономическая и социальная катастрофа.

По мнению Аксенова, только у «вождей» майдана сегодня действительно праздник. «Пир во время чумы», – написал он.

Между тем утром в среду президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной рады Андрей Парубий почтили память «героев Небесной сотни», сообщает пресс-служба президента.

Они установили лампадки к кресту на месте гибели «Небесной сотни».

В октябре народный депутат Украины Ольга Богомолец заявляла, что революция «Евромайдана» родила «монстра», который разрушает страну.