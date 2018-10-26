В Раде рассказали о порожденном Майданом монстре

Народный депутат Украины Ольга Богомолец заявила, что революция «Евромайдана» родила «монстра», который разрушает страну.

«За годы после революции, плодами которой мы в очередной раз не сумели воспользоваться, в Украине родилось новое страшное явление. Согласно последнему рейтингу, состояние 100 самых богатых людей Украины за последний год росло в 12 раз быстрее, чем ВВП страны. В общем, 100 олигархов сконцентрировали в своих руках 37,5 трлн долларов, что составляет половину государственного долга Украины», – пишет Богомолец в своем блоге на сайте «Украинской правды».

По ее мнению, отдав власть после революции политикам, украинцы «позволили им создать нового монстра – еще более хитрого, находчивого и жестокого».

«Сегодня власть узурпировала монополию на патриотизм, и каждого, кто имеет смелость выступить против разграбления страны, она записывает в национальные предатели», – отметила депутат.

Богомолец заметила, что одновременно с «молниеносным обогащением кучки избранных» рядовые украинцы стремительно беднеют. Она напомнила, что МВФ признал Украину самой бедной страной Европы по показателям ВВП на душу населения.

«Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются. Ситуация сегодня гораздо хуже, чем была во времена Януковича», – подчеркнула депутат.



«Вскоре у нас появится шанс что-то изменить в государстве, и мы не имеем права этот шанс упустить. Или мы их отстраним от власти, или они нас – от жизни», – заключила Голодец.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, заявил, что недоволен итогами Майдана.