Арест главы Nissan-Renault Карлоса Гона продлили

Арест главы альянса Nissan-Renault Карлоса Гона и члена совета директоров Nissan Грега Келли продлили на десять суток.

Данное требование токийской прокуратуры удовлетворил окружной суд Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что главу компаний Renault и Nissan Карлоса Гону арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства страны.