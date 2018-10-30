В Раде использовали карту Украины без Крыма

На заседании временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах Украины был использован слайд с картой страны без Крыма.

Примечательно, что принимавшие участие в заседании депутаты не обратили на данный факт внимания и продолжили дискуссию, передает РИА «Новости».

Ранее на Украине неоднократно возникали скандалы из-за карт с российским полуостровом. Только на прошлой неделе сообщалось, что Национальный совет Украины по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за выхода в эфир карты страны без Крыма.

В начале ноября в отношении главы государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка также было открыто расследование из-за использования карты с российским Крымом.