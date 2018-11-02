Большинство депутатов «Единой России» решили отказаться от надбавок к пенсии

Большинство депутатов партии «Единая Россия» откажутся от положенных надбавок к пенсии, заявил заместитель генерального секретаря партии Евгений Ревенко.

Ревенко заявил, что в отказе большинства депутатов «Единой России» от надбавок к пенсии «нет никаких сомнений», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что «прочитал сегодня заметку на РБК «Спрошу у жены» об отказе от депутатских пенсий и «оторопел». В материале говорится, что депутаты «проголосовали за инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а реально отказываться (от надбавок) не хотят».

«Как один из соавторов данного законопроекта скажу, что заметка носит явно тенденциозный и заказной характер. В ней не сообщается и не приводится ни одного мнения моих товарищей-депутатов из фракции «Единая Россия», кто официально, публично и во всеуслышание заявил об отказе от депутатских преференций. Перечислены лишь те, кто якобы сомневается, мается и хочет «посоветоваться с женой», – заявил Ревенко.

Заместитель генсекретаря «Единой России» подчеркнул, что в ходе голосования по законопроекту лишь один голос был «против» – от депутата оппозиционной фракции.

Парламентарий также привел поименный список тех, кто уже публично заявил об отказе от пенсионных преференций. В их числе – спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Дмитрий Морозов, Михаил Терентьев, Александр Карелин и другие; всего – 35 имен.

Ревенко также призвал коллег «добавить тех, кого нет в данном списке».

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий членам обеих палат Федерального собрания отказаться от получения пенсионной надбавки к страховой пенсии по истечении срока полномочий.

Закон может вступить в в силу с 1 января 2019 года, если будет одобрен верхней палатой и подписан президентом Владимиром Путиным.

Одним из авторов инициативы является секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.