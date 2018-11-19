Трамп раскритиковал «дураков»-предшественников за ловлю бен Ладена

Президент США Дональд Трамп назвал «дураками» прежние власти страны из-за того, что они не смогли поймать «террориста номер один» Усаму бен Ладена до терактов 11 сентября 2001 года.

«Конечно, мы должны были поймать Усаму бен Ладена задолго до того, как это было сделано. Я еще до атаки на Всемирный торговый центр писал об этом в своей книге. Президент Клинтон провалился. Мы платили Пакистану миллиарды долларов, но они никогда не говорили нам, что бен Ладен там живет. Дураки!» – написал Трамп в своем Twitter.

Усама бен Ладен, согласно официальной информации, был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года американским спецназом в укрепленном доме близ города Абботабад на севере Пакистана.

Бен Ладен взял на себя ответственность за множество терактов, в том числе за атаки 11 сентября 2001 года, когда погибли 3 тыс. человек. В октябре 2015 года на тот момент кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал ответственным за теракты Джорджа Буша-младшего, потому что именно он тогда возглавлял страну.