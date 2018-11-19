Коррупцию властей Украины объяснили угрозой со стороны России

По заявлениям блогера Карла Волоха, украинская власть вынуждена воровать, чтобы протестовать атаке «путинско-олигархических информационных войск».

«Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является во многом вынужденной – главным образом, потому что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск», – написал Волох на своей странице в Facebook.

Он заявил, что это является самой большой украинской проблемой. По мнению блогера, крупные СМИ на Украине поддерживают только тех политиков, которые «лояльны к Кремлю и олигархам, то есть откровенно антиукраинские».