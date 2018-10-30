Матвиенко пришла на работу с гипсом на ноге

Во время слушаний по нацпроекту «Здравоохранение» спикер Совфеда Валентина Матвиенко появилась с гипсом на ноге.

«У меня спортивная травма и гипс, потерпите меня в таком состоянии три недели», – пояснила Матвиенко коллегам.

Также она пошутила по поводу сидящей рядом министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, пишет РИА «Новости».

«Тем более сегодня главного доктора вызвала сюда, она сказала, что жить буду, все хорошо», – сказала спикер, подразумевая Скворцову.