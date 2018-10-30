ТЦ загорелся во Владивостоке

Крупный пожар произошел в торговом центре «Бум» во Владивостоке, сообщили в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило в 1.28 местного времени (18.28 мск), передает РИА «Новости».

Площадь возгорания была примерно 800 кв. м, при этом на 300 кв. м обрушилась кровля, передает ТАСС.

Пострадавших нет.

Позднее в ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что площадь пожара достигла 1,6 тыс. кв. м, но пожар был локализован. Удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

В пресс-службе главка сообщили, что торговый центр расположен близко к дороге, поэтому «осложнено движение автотранспорта».

В 01.31 мск было ликвидировано открытое горение.

ТЦ находится в густонаселенном спальном микрорайоне города, рядом расположены жилые дома, спортивный комплекс и средняя школа.

Летом ТЦ уже закрывали из-за нарушений пожарной безопасности. Сообщается, что нарушения устранили, после чего ТЦ был снова открыт.