Канада начала готовиться к «вмешательству» России в выборы 2019 года

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан заявил, что Москва якобы может попытаться вмешаться в канадские парламентские выборы 2019 года.

По его словам, власти «серьезно» относятся к такой возможности и принимают ее «во внимание в оборонной политике», передает ТАСС со ссылкой на Canadian Press.

Министр заявил, что канадские власти собираются «объяснять населению влияние «поддельных новостей».

«Никто не хочет быть одураченным», – сказал он.

Министр национальной обороны Канады утверждает, что «такие страны, как Россия», якобы нарушают «международные законы».

Он заявил, что власти Канады подготовили план возможного отражения кибератак со стороны России.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет ждать Запад для разговора в правовом поле, когда там закончится приступ «политического бешенства».